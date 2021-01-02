شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل بيطرية مجانية بقرى بحر البقر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ القوافل البيطرية المجانية والتي تجوب القري الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وأوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بالاشتراك مع إدارة الحسينية البيطرية بتنفيذ قافلة بيطرية بقريتي 2 و4 بناحية بحر البقر، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء على كاهل المواطنين .

وأشار إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 129 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لعدد101 رأس ماشية، كما تم تجريع 400 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية، ورش 750 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، فضلا عن ترقيم وتسجيل 62 رأس ماشية وفحص وعلاج 1050 طائر

وتابع أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثي ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.