شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس يهاجم خبراء الأبراج وتارو: يستغلون الفراغ الروحي لبث سمومهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، مما أسماهم «المنجمون الكذبة»، الذين يطلون علينا في وسائل الاعلام كل يوم، واتساع رفعتهم ليخرجوا علينا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى ان هذه الظاهرة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا وظاهرة التنجيم لا يمكن القبول بها وتبريرها بأي شكل من الأشكال .

وقال «حنا»، إن هؤلاء المنجمين وبعضهم أسماء لامعة في سماء بعض وسائل الاعلام، إنما يستغلون الفراغ الروحي والفراغ الفكري والثقافي الموجود عند شريحة معينة من الناس لكي يبثوا هذه المعلومات والتي لا نعرف من أين استقوها ولا نعرف كيف وصلوا إلى هذه الاستنتاجات.

وتابع:«ليس هؤلاء المنجمون هم الذين يرسمون خارطة الاحداث، بل هو الله العالم بكل شيء ومن يدعي النبوة والتنجيم ومعرفة ما سيحدث إنما يرتكب خطأً فادحا ليس بحق من يستمعون اليه والى تضليلات وشعوذات فحسب بل يسيء إلى نفسه والى ذاته».

وقال: أدعو هؤلاء المنجمين إلى التوبة وان يعودوا إلى رشدهم ولكن يبدو ان مسألة التنجيم، فقد اصبحت تجارة رائجة تدر عليهم أموالا وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها مشرقنا وعالمنا، متابعاً: انها تجارة رابحة لهؤلاء وليست توقعات وليست تنبؤات فهؤلاء المنجمين هم ظاهرة سلبية يجب مواجهتها بالإيمان والفكر السديد والعقلانية والصلاة والدعاء.