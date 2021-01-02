شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء بالعريش بعد قطعها لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربى إلى أحياء ومناطق مدينة العريش وبعض مدن ومراكز محافظة شمال سيناء، بعد قطعه لعدة ساعات متصلة، ما أدى إلى تذمُّر المواطنين لتعطُّل مصالحهم المرتبطة بالكهرباء وتعرُّض بعض الأجهزة الكهربائية للتلف.

وأعلنت المصادر أنه تمت عودة التيار الكهربى، بعد قطعه صباح اليوم بسبب إصلاح بعض الأعطال في محطة الكهرباء الرئيسية وأحد المحولات المرتبطة بها.

وكان قد تم قطع الكهرباء عن عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش العاصمة وبعض مراكز ومدن المحافظة الأخرى، ما أدى إلى توقف الأعمال المرتبطة بالكهرباء، فضلًا عن تعطُّل المصالح الجماهيرية بسبب ذلك.