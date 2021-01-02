شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من غد.. 50 جنيهًا غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ قطاعات مترو الأنفاق والسكة الحديد وأتوبيسات النقل العام، غدًا الأحد، في تحصيل 50 جنيهًا غرامة فورية من كل من الركاب الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات.

وشددت وزارة النقل من إجراءاتها الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، في قطاعات مترو الأنفاق والسكة الحديد، وقامت خلال الأيام الماضية بالتشديد على ارتداء الكمامات، كما أعلنت الإذاعة الداخلية أنه سيتم تطبيق الغرامة الفورية، البالغة 50 جنيهًا، على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وذلك أثناء استخدام المترو والسكة الحديد، كما قامت بنشر التوعية الإلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة والهيئات التابعة لها بجميع الإجراءات والتحذيرات، في الوقت الذي قام فيه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، بجولة تفقدية بمحطة مصر، وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية، وطلب تشغيل الإذاعة الداخلية، وإذاعة البيانات التحذيرية، كما تابع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والخاصة بأعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر، كما واصل المترو حملاته الانضباطية المكثفة، بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة بالمحطات وداخل القطارات، مع توعية جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم تنفيذاً لتوجيهات الحكومة المصرية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، واستعدادًا لتنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية، والمقررة خمسين جنيهاً، بدءاً من غد الأحد.

وأكد المترو أن الحملات الانضباطية تتم بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، وبتواجد فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن، وذلك لضبط جميع الظواهر السلبية أو أي راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات، وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى مَن حولهم.