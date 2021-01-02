شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين ببني سويف: إعدام 4390 كلب ضال في 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الوكيل، نقيب الأطباء البيطريين ببنى سويف، إن الكلاب المرخصة في بنى سويف، وصل عددها إلى 550 كلب، وأن أصحاب الكلاب لابد أن يستخدموا «الكمامة الحديدية» ويعلقوا الرخصة التي حصلوا عليها في رقبة الكلب في حالة مروره في الشارع.

وأضاف «الوكيل» أنه تلقى تقريرًا من مديرية الطب البيطرى، على إعدام 4 آلاف و390 كلبا ضالا في الأربعة شهور الأخيرة بشوارع المحافظة، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق في المحافظة، استجابة لشكاوى الأهالى ضدها نتيجة تعرضهم للعقر أو لتسببها في إزعاجهم، وقال إنه تم شن حملات مكبرة لمكافحة الكلاب الضالة من الفترة 26/7/2020 إلى 23/8/2020 تم القضاء على عدد 1110 كلب ضال باستخدام مادة السلفات الاستركنين وفى الشهرين الماضيين تم القضاء على 3280 كلب ضال.

وأشار إلى أن إعدام الكلاب يكون بطريقتين؛ الأولى من خلال وضع نسبة من سم معين في قطع لحم في مناطق معروفة بانتشار الكلاب الضالة، وتحت رقابة ومتابعة الوحدة البيطرية والمحلية، والطريقة الثانية من خلال إطلاق أعيرة خرطوش عليها بالتعاون مع شرطة المرافق بالمحافظة، ودفنها بعد ذلك في المدافن الصحية المخصصة.

وأضاف أن هناك اشتراطات لترخيص الكلاب تتضمن توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة الطبيب البيطرى، وحصولها على حقنة السعار بالوحدة البيطرية، لافتا إلى أن قوانين الإدارة العامة للهيئة البيطرية تتضمن مكافحة الكلاب الضالة بهدف حماية المواطنين وحرصًا عليهم من التعرض للعقر، مشيرًا إلى أنه خلال نفس العام أيضًا أصدرنا نحو 550 رخصة كلب، وتم حقنها بحقنة السعار، وإصدار بطاقة لها تتضمن ترقيمًا خاصًا بكل كلب يتم وضعه في أذن الكلب متوافقًا مع رقمه في البطاقة لتمييزه.