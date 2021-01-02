شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يستعين بالشباب لحل مشكلات القرى في القناطر وقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال لقاءه الشهرى بشباب القرى التقى النائب عادل عامر عضو مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية بعدد من شباب قرى ومدينة القناطر الخيرية بواقع ٥ شباب من كل قرية حيث تم عرض ما تم انجازه الشهر الماضى ومناقشة الجديد من المشكلات وملفات خاصة بالدائرة.

قال «عامر» انه يرسخ فكرة المشاركة الشبابية ودمجهم في العمل العام والتنموى وتأهيلهم لهذة المهمة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية اتجاة تمكين الشباب لانهم هم الثروة الحقيقية للبلاد وواجب علينا تأهيلهم واستثمارهم حتى تنفع بهم بلادهم.

واستعرض النائب المشكلات الطارئة التي شارك فيها الشباب بالتواصل مع النائب حتى تم حلها ومنها مشاركة شباب شلقان مع اعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية بأعادة مكتب بريد شلقان من قرية الخرقانية إلى مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بشلقان لراحة اصحاب المعاشات وكبارالسن واصحاب الاحتياجات الخاصة.

كما شارك شباب اجهور الصغرى في حل مشكلة عطل محطة مياة الشرب بأجهور الصغرى وغرق موقع محطة المياة وايضا المشاركة الفعالة في لجان ادارة ازمة كورونا.