شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تصدر حكمها في طعن خسارة مرتضي منصور بإنتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مرتضي منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب ٢٠٢٠ عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص.

وحضر مرتضي منصور منذ الصباح الباكر بمقر مجلس الدولة بالدقي، وطلب تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر .

وأقام الطعن مرتضي منصور بعد أن خسر في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية .