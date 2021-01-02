شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف عن وحدة «الميكروسكوب الإلكتروني»: الأحدث في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورمنصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن كلية العلوم المتقدمة تمتلك وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى للكشف عن الفيروسات الذي يعد أحدث نسخة وطراز في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة فائقة الدقة لأنه يستطيع أن يكبر لأكثر من مليون مرة.

وأضاف الدكتور منصور، أن الجهاز يساعد في كافة النواحي، حيث يمكن استخدامه في رؤية الفيروسات والأجسام الدقيقة وتحليل أنواع الكريستالات غير المعروفة والأحجار، وكذلك الشروخ الأولية التي تحدث في الأسمنت ومواد البناء وحشو الأسنان.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بتصوير الأجسام الصلبة بدقة عالية وتوضيح الألوان، لافتا إلى أن الجهاز يعد إضافة كبيرة ليس لجامعة بنى سويف فقط بل يخدم المجتمع ككل من متخصصين الكيمياء والطب والأسنان والصناعة، وأن الجهاز يقوم بتحليل المركبات ويوضح العناصر الموجودة بداخلها محشو الأسنان حيث يقوم الجهاز بتصوير الجسم وفحصة وإيضاح المكونات الموجودة بداخلة وأننا قدمنا خدمة تلقى العينات بالبريد السريع وسيتم تصويرها وإعداد التقارير الخاصة بها وإرسالها عبر البريد الالكترونى.

وافتتح رئيس جامعة بنى سويف، وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بتكلفة 24 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية