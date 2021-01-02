شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: إلغاء الاحتفال بعيد الغطاس وغلق الكنائس حتى 10 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغت الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، الاحتفال بعيد الغطاس الموافق يوم 6 يناير الجارى، منعا للزحام والتجمعات، تنفيذا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الكنيسة برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، أن البطريرك يهنئ أهالى الاسكندرية بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، متمنيا ان تكون سنة سعيدة مليئة بالخير والبركات.

وقال أنه بدءا من يوم السبت 2 يناير وحتى يوم 10 يناير، سيتم غلق جميع الكنائس أمام الشعب بسبب فيروس كورونا، فضلا عن الغاء الاحتفال بعيد الغطاس المجيد الذي يوافق يوم 6 يناير الجارى.