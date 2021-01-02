شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 مخابز سياحية لمزاولتها النشاط بدون ترخيص بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على غلق 7 مخابز سياحية بمراكز أشمون ومنوف وبركة السبع لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق في تنفيذ الغلق، جاء ذلك بناءًا على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور مفتشي إدارة الرقابة التموينية على المخابز البلدية.
وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والحالة التموينية بصفة عامة، وتبين للحملة عدم وجود الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي ووجود عجز قدر بـ30 شيكارة دقيق بمخبزين بناحية الكوم الأحمر وبلمشط بمنوف وتمت الموافقة على غلقهم لمدة 3 أشهر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
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