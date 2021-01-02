شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: غلق جزئى لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظه الجيزة عن قيام شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات حيث جاري تنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع «عبدالرحيم صبري، عبدالله الكاتب، شارع الفردوس بجوار البنك الأهلي، أسفل منزل كوبري ٦ أكتوبر المؤدي إلى مستشفي الشرطة بالعجوزة»

وتشير أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الإتجاهين بالمواقع المشار إليها لمدة يومان وتنتهي غد الأحد على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة الخامسة صباحاً فقط طوال فتره الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقي والعجوزة بمتابعه تنفيذ تلك الأعمال وفقاَ للجدول الزمنى المحدد لها ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال .

مشيراً ان الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع .