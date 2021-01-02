شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية ينعى وحيد حامد: فقدنا قلمًا حراً تصدى لقضايا العنف والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر والقرن الأفريقى، الكاتب والسيناريست وحيد حامد الذي وافته المنية، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وقال، فقدنا قلمًا حرًا وجريئًا تصدى لقضايا العنف والإرهاب بأعمال أثرت المكتبة السينمائية المصرية والحياة الثقافية طوال سنوات مضت.

وأضاف: «كان وحيد حامد رمزًا للكتابة السينمائية المصرية والأثر الذي تتركه القوى الناعمة المصرية في محيطها العربي والإقليمي بأعمال خالدة لا ينساها التاريخ».