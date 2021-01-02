شكرا لقرائتكم خبر عن حملات رقابية وتفتيشية لمواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، حملاته التفتيشية والرقابية، لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، من خلال تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال.

قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومديرية الصحة والرقابة الإدارية أسفرت عن تحرير محضر رقم 37006 جنح أ د ط مركز فاقوس، ضد صاحب محطة مواد بترولية بناحية العـزازي مركـز فاقـوس وذلك لإدارة محـطة بدون تراخيص، والمحضر رقم 37003 جنح أ د ط مركز فاقوس، ضد صاحب محل حبوب وعلافة بناحية الصالحية، وذلك لحيازة أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 35 أجوله أعلاف حيوانية زنة 50 كجم بإجمالي وزن 1.750 طن.

كما تم تحرير المحضر، ضد مسؤول محل بقالة بناحية سعود مركز الحسينية، وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 52 عبوة سكر 20 كجم بإجمالي وزن 1.040 طن، والمحضر رقم 2099 جنح أ د ط مركز الحسينية، ضد مسؤول محل أعلاف بناحية الإخيوة مركز الحسينية، وذلك لحيازة أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على70 عبوة أعلاف حيوانية زنة 40 كجم بإجمالي وزن 2.800 طن، والمحضر رقم 1172 جنح أ د ط أول العاشر من رمضان، ضد صاحب مطعم بالمجاورة 18، وذلك لحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 280 كجم لحوم مفرومة، و5 كجم سجق بلدي، و5 كجم كبدة، و29 كجم دجاج، كما تحرر المحضر رقم 3108 جنح أ د ط أول الزقازيق، ضد صاحب محل تجاري كائن بشارع فاروق، وذلـك لحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم التحفظ على 3 قالب جبن رومي زنة 13 كجم و20 عبوة عصير، والمحضر رقم 4585 جنح أ د ط ثان الزقازيق ضد محل سوبر ماركت، وذلك لحيازة مجمدات غذائية مستوردة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على صفيحة جبن بيضاء، و١٥ كيس أسماك مجمدة منتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملات عن تحرير المحضر، ضد سائق سيارة محمل عليها مواد تموينية بدون فواتير، وتم التحفظ على 17 كرتونة زيت بإجمالي 204 كجم، و5 كرتونة أرز مدعم بإجمالي 100 كجم، و45 عبوة سكر بإجمالي 900 كجم، والمحضر رقم 2910 جنح أ د ط مركز ديرب نجم، ضد مسؤول مصنع أعلاف ووحدة معالجة مخلفات دواجن كائن بقرية كفر اللبا على طريق ميت غمر الرئيسي، وتم التحفظ على 12 أجوله بوزن الواحدة 50 كجم لا يوجد عليها تاريخ إنتاج وغير معروف مدي صلاحيتها لعدم وجود تاريخ الإنتاج، كما التحفظ على 2 طن من الأعلاف معدة للتعبئة، فضلا عن تحرير ١٥ محضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ولعدم وجود فواتير وعدم وجود شهادة صحية