شكرا لقرائتكم خبر عن مدافن الأقباط فى الاسكندرية تعتذر عن استقبال الزائرين في عيد الميلاد بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت ادارة المدافن القبطية في الاسكندرية، منع زيارة المدافن في عيد الميلاد منعا للزحام والتجمعات حرصا على سلامة الشعب، وذلك اتساقا مع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المتزامنة مع خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وقال القمص ابرام ايميل، وكيل عام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، أنه وجه إدارة مدافن الاقباط في الشاطبى والناصرية، بعدم استقبال زائرين في اعياد الميلاد كعادة المصريين كل عام لزيارة ذويهم، وعدم فتحها إلا في حالة الدفن فقط.
يأتى هذا فيما أصدرت بطريركية الاقباط الأرثوذكس في القاهرة قرارا يلزم المسؤولون عن ادارة المدافن القبطية بعدم استقبال زائرين في أعياد الميلاد، خوفا من كورونا وتقليلاً للزحام والتجمعات.
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