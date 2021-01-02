شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كوبري الشهيد رامي حسنين فى البحيرة.. وابنته تقص الشريط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت ابنة الشهيد رامي محمد حسنين، اليوم السبت، بقص شريط افتتاح كوبرى ايتاى البارود الجديد والذى يحمل اسم والدها، وذلك بحضور شقيقتها ووالدتهما وجدهما وعمهما، والذى تكلف 28.5 مليون جنيه بتمويل من محافظة البحيرة وشاركت وزارة التنمية المحلية بثلث التكلفة.

حضر الافتتاح الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، والمهندس فايز الجندي، مدير المديرية الطرق بالبحيرة، ومحمد كجك، رئيس مدينة إيتاى البارود.

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بإفتتاح الكوبرى بحضور أسرة الشهيد، والذى يمر أعلى شريط السكة الحديد وترعة الخندق ويربط بين جانبي مدينة إيتاي البارود، والبرين الشرقي والغربي للمدنية، ويبلغ طوله 117مترًا، وعرضه 7 أمتار.

وقال محافظ البحيرة إن الكوبري يساهم في تسهيل حركة المرور ويقضي على مشكلة تكدس المواطنين والمشاة أعلي كوبري السكة الحديد، خصوصًا بعد غلق مزلقان المحطة، والذى أدي إلى زيادة معاناة الأهالي، وتحملهم مشاق الانتقال بين الجانبين الشرقي إلى الغربي والعكس.

وعقب الافتتاح قام محافظ البحيرة بتكريم أسرة الشهيد رامي حسنين وإهدائهم درع محافظة البحيرة، اعترافًا بدور الشهيد في خدمة الوطن، مؤكدًا أن الوطن لا ينسي بطولات وتضحيات أبنائه الذين قدموا أرواحهم فداءًا للوطن، وأن دماء الشهيد الزكية تروي أروع ملحمة للبطولة وفداء الوطن في مواجهة الإرهاب الأسود.

ابنته تقص الشريط.. افتتاح كوبر الشهيد رامي حسنين فى البحيرة

ابنته تقص الشريط.. افتتاح كوبر الشهيد رامي حسنين فى البحيرة

ابنته تقص الشريط.. افتتاح كوبر الشهيد رامي حسنين فى البحيرة

ابنته تقص الشريط.. افتتاح كوبر الشهيد رامي حسنين فى البحيرة

ابنته تقص الشريط.. افتتاح كوبر الشهيد رامي حسنين فى البحيرة

ابنته تقص الشريط.. افتتاح كوبر الشهيد رامي حسنين فى البحيرة

ابنته تقص الشريط.. افتتاح كوبر الشهيد رامي حسنين فى البحيرة