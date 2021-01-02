شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقى العربية تعرض أغنياتها بقصر ثقافة ملوى بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قصر ثقافة ملوى عرض فنى لفرقة الموسيقى العربية وعدد من الأغانى منها الحلوه داير شباكها قدمها عبداللطيف عبدالباقي، على اللي جرى لأحمد المصري، ثم قدم الفنان إيهاب جلال «القلب يعشق كل جميل» وقدم الفنان محمود وجيه يا مسهرنى، والفرقة من تدريب الفنانة تغريد محمد عبدالهادي.

من ناحية أخرى وضمن عروض سينما الأطفال قدم قصر ثقافة مغاغة عروض لسينما للأطفال فيلم عائلة نوسة، بينما قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم وثائقى بعنوان «مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة».