شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح شعبي ومصادرة 55 شيشة في حملات تفتيشية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة مكبرة أسفرت عن التحفظ على 40 شيشة من مقهى واحد مخالف بقرية العلوية، التابعة للوحدة المحلية ببني عامر، كما تم مصادرة ١٥ شيشة من عدد ٢ مقهي مخالف بقرية نشوة، وقرية ميت أبوعلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز من فض فرح شعبي بقرية شوبك بسطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.