شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. 21 وزارة و6 جهات تبدأ تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ 21 وزارة و6 هيئات، غدًا الأحد، تنفيذ قرار وزير العدل بتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا للضبطية القضائية التي منحتها وزارة العدل لتلك الوزارات والهيئات.

وترددت بعض الأسئلة من المواطنين في الشارع أبرزها:

هل يتم تطبيق الغرامة على المواطنين في الشارع؟

أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامة على المواطنين في الشارع، ولكن يتم تطبيقها في المواصلات العامة والهيئات الحكومية.

وأضاف في تصريحات إعلامية أنه سيتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة بشكل صارم، وسيتم تحصيلها بشكل فوري.

كيف يتم سداد غرامة عدم ارتداء الكمامة؟

أكد البيان الصادر من وزارة العدل منذ 3 أيام أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء مبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.

على من تطبق غرامة عدم ارتداء الكمامة؟

تطبق على المواطنين في حال عدم ارتداء الكمامة بوسائل النقل الجماعي مثل القطارات والمترو والأتوبيسات والسرفيس، وكذلك عدم ارتداء الكمامة في الأسواق التجارية والمحال والمؤسسات الحكومية والبنوك.