شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 6 أفرع و13 خدمة.. «العدل» تطلق حزمة جديدة من خدمات الشهر العقاري الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة العدل، السبت، 6 فروع توثيق جديدة، في إطار خطة الوزارة العدل لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة المصرية للبريد،

تضمنت الفروع (أول العاشر من رمضان- بريد مدينة الضباط بالهايكستب في القاهرة- بريد رأس التين بالإسكندرية- بريد أولاد صقر بالشرقية- بريد الباسل بالفيوم- بريد قفط بقنا)، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادي سموحة بالإسكندرية، حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.

كما أطلقت الوزارة خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث يتاح 13 خدمة إلكترونية يختار المواطن من بينها، وهي توكيلات (عام قضايا، ورسمي عام، ورسمي شامل «عام- بنوك»، وفي الأمور الزوجية، وإدارة مركبة، وبيع مركبة، وتوثيق عقد بيع مركبة- وإقرارات- وبعدم وجود تعديلات على البيانات المساحيـة، وبالشطب، وإقرار رسمي، وبتصحيح محرر موثق، والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

وشملت الخدمات خدمة اكتب محررك والتي من خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه، مع إتاحة تطبيق «أرغب في عمل توكيل» المتوفر على هواتف الأندرويد في نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبني سويف.

وسيتم تباعًا افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول في محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على المواطنين والتقليل من الزحام في المقرات، خاصة في ظل جائحة كورونا.