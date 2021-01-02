شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الصحة» تزور مستشفى زفتى بعد فيديو «السوشيال ميديا»: «كلام عارٍ تمامًا من الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية كما قامت لجنة من مديرية الصحة بالغربية برئاسة الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي في محافظة الغربية، بزيارة مستشفى زفتي العام لمتابعة أوضاع الحالات في أقسام العناية والحضانات وغرف العزل، بعد ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من وفاة 5 حالات بسبب غلق محبس الأكسجين في المستشفى.
ونفي الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي في محافظة الغربية شائعة وفاة 5 أشخاص بسبب مشكلة الأكسجين قائلاً: هذا كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يوجد عليه أي دليل، وقمنا بالمرور على أقسام الأطفال ولو كانت توجد مشكلة ما تحملها الأطفال لأنهم أقل قدرة علل تحمل المشاكل
وأقر شيحة بوفاة حالتين من كبار السن أمس حالاتهم متأخرة أحدهما مصاب بتليف كبدي، مشيرًا إلى وجود 74 سريرًا للعزل داخل مستشفي زفتي بالإضافة إلى 27 سرير عناية لعلاج مصابي فيروس كورونا.
وأوضح مدير الطب العلاجي بأن محافظة الغربية بها 15 مستشفى عزل وكلها بها تانك أكسجين وعدد من اسطوانات الأكسجين، وسيتم تزويد جميع المستشفيات بتانك آخر احتياطي وعدد آخر من الاسطوانات، مشيرًا إلى أن اللجنة التي يترأسها تم تشكيلها منذ أسبوعين لمتابعة شبكات الأكسجين في المحافظة.
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