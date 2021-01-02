شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 36 مشروعًا بقطاع الطرق في الشرقية بتكلفة 381 مليون جنيه خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق، والذي يُعد شرياناً من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية، مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول إلى بنية تحتية سليمة، لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الطرق والنقل في تطوير الطرق الداخلية بنطاق المحافظة، والتي من شأنها تخفيف الضغط على الطرق الداخلية وتنشيط حركة التجارة والمساهمة في تحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان لسائقي السيارات، وكذلك سرعة وسهولة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع لزيادة الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 35 مشروع بقطاع الطرق والكباري بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار و706 مليون جنيه، بمختلف المراكز ‏والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعا بقطاع الطرق خلال العام المنقضي، بتكلفة 381 مليون و145 ألف جنيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة