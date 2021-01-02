شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «التموين» والقليوبية لإنشاء وتطوير 3 مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة القليوبية، لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

وقع البروتوكول، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أكد «المصيلحى» على اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة القليوبية، حيث يتضمن البروتوكول انشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة منهم جراح متعدد الطوابق وسيعاد هيكلته بحيث يتضمن جزء إدارى وآخر تجارى، بجانب أيضا منطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر، بجانب حديقة على الكورنيش لاستغلالها منطقة ترفيهية بالتعاون مع محافظة القليوبية، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، موجها بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة القليوبية.

وقال الوزير، إن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية والمطورين، سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وانه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

من جانبه، أشاد محافظ القليوبية بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن إنشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المناطق التي ستطرح ذات مواقع متميزة وتتمتع بكافة الخدمات.

وأوضح «الهجان» أنه يتم حاليا حصر الأصول غير المستغلة على أرض المحافظة للاستفادة بها من خلال إنشاء مشروعات تجارية متعددة المجالات تعود بالنفع على أبناء القليوبية.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه مع بداية عام جديد وبتوجيه الرئيس بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية له بهدف إدارة وتشغيل بعض أصول الدولة ودعم وزير التموين، وفي إطار عمل جهاز تنمية التجارة في تنمية وتعظيم عوائد التجارة وتغيير ثقافة المجتمع من خلال أنشطة تجارية متنوعة، فقد قام الجهاز بالتعاون مع محافظة القليوبية وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمحافظة ،الأمر الذي أسفر عنه توقيع بروتوكولات على مجموعة من الفرص للاستثمار من قبل القطاع الخاص وجارى تخطيط هذه الأماكن والتعرف على أفضل نوعية من الأنشطة التي يمكن توطينها في هذه الأماكن، حيث ستتضمن أنشطة إدارية /تجارية، وأنشطة ترفيهية وانشطة خاصة بصناعة التجزئة والهايبر ماركت وتقدر حجم الاستثمار لهذه الفرص الثلاثة بنحو مليار جنيه وتوفر فرص عمل تقرب من 10 الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة القليوبية، ومن المقرر أن يتم بدء طرح هذه الفرص خلال الثلاثة أشهر الأولى عام 2021.