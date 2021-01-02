شكرا لقرائتكم خبر عن لسقوط أجزاء منه.. إخلاء عقار مكون من 6 طوابق غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، قرارا بإخلاء عقار قديم مكون من 6 طوابق، يقطنه 11 أسرة، وذلك بعد انهيار أجزاء منه دون إصابات، حفاظا على حياة السكان.

تلقت غرفة عمليات حي غرب بلاغا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم ٥٧ شارع نظام متفرع من الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و5 طوابق علوية، يقطنه 11 أسرة بواقع 26 فردا، وانهيار سقف حجرة بالطابق الرابع على الطابق الثالث، وذلك دون حدوث أي إصابات.

ومن جانبها، قررت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إخلاء العقار بالكامل من السكان، دون المنقولات، وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.