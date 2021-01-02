شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفاكهة بسوق العبور .. والتفاح الأمريكي بـ٢٣ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، ارتفاعا خلال تعاملات، اليوم السبت، حيث سجل الموز البلدي ٩.٥٠ جنيه، والبلح الرملي بين ٦ إلى ٩ جنيهات والأسود ٨.٥٠ جنيه والبرحي ٢٦ جنيها، والتفاح سوري لبناني من ١٢ إلى ١٤ جنيهًا، والتفاح الجولدن من ١٣ إلى ١٧ جنيها، والموز المستورد ٢٧ جنيها، وسجلت الفرولة من ٩ إلى ١٣ جنيها.

وسجل التفاح الأمريكي بين ١٧ إلى ٢٣ جنيه، وسجل العنب الرومي الأحمر بين ٥ إلى ٧ جنيهات والعنب المستورد الأصفر بـ ٢٠ جنيها، والكنتالوب ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها.

فيما سجل البرتقال البلدي بين ٢ إلى ٤ جنيهات، والبرتقال اليوسفي بين ٢.٥ إلى ٥ جنيهات والبرتقال السكري بين ٢ إلى ٤ جنيهات، والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة بين ٢.٥٠ إلى ٥ جنيه، الجوافة بين ٤ إلى 7.٠٠ جنيهات، والرمان بين ٣ إلى ٥ جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها.