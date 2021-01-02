شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترصد «المصري اليوم» أسعار الخضروات، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حيث سجلت الطماطم ٥.٠٠ جنيهات، بطاطس تحمير ٤.٠٠ جنيهات، فلفل رومي ٨ جنيهات، بصل أحمر وأبيض 7.5 جنيه، كوسة 8 جنيهات، فلفل صوب 4 جنيهات، فلفل أخضر حامي 6 جنيهات، فلفل أحمر شطة 9 جنيهات، باذنجان أسود 3.5 جنيه، باذنجان مخدد 3.5 جنيه، باذنجان أبيض 4 جنيهات، جزر 7 جنيهات، بطاطا 5 جنيهات.
وسجل الليمون بلدي ١٢ جنيه، ليمون حلو 11 جنيه، ليمون إضاليا 10 جنيهات، قلقاس 10 جنيهات، بنجر 7 جنيهات، فاصوليا ٧ جنيهات، بسلة 12 جنيه، بروكلى 13 جنيه. فيما سجل أطباق باذنجان جاهزة ٨.٠٠ جنيه، طبق قلقاس جاهز ١٠ جنيهات، طبق بسلة 12 جنيه، قرع العسل 6 جنيهات.
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الوضع في مصر
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اصابات
139,471
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تعافي
112,826
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وفيات
7,687
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