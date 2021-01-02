شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة في سوق التجزئة بالقاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترصد «المصري اليوم» أسعار الفواكه، بسوق التجزئة بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حيث يحل اليوسفي بلدي ٨.٥٠ جنيه، يوسفي كلمنتينا 6.٥٠ جنيه، برتقال فلاحي بصره 7 جنيهات، برتقال بلدي 6.5 جنيه، برتقال سكري 7 جنيهات، موز بلدي 12 جنيها.
وسجل الرومان ١٢ جنيه، كنتلوب ١١ جنيه، جوافه 10 جنيهات، كاكا 19 جنيه، تفاح إيطالي سكري 25 جنيه، تفاح أحمر سوري 25 جنيه، تفاح أصفر سوري 25 جنيه، تفاح جرين 40 جنيه، تفاح أحمر بولندي 21 جنيه، تفاح أصفر بولندي 19 جنيه، فراولة 20 جنيه.
فيما سجلت المانجو كيت ٢٥ جنيه، افوكادو ٥٠ جنيه، برقوق مستورد 45 جنيه، عنب أبيض 40 جنيه، عنب أسود مستورد 45 جنيه ،عنب كريمسون مستورد 50 جنيه، كيوي 33 جنيه.
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الوضع في مصر
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اصابات
139,471
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تعافي
112,826
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وفيات
7,687
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