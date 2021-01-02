شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات محليًا خلال تعاملات اليوم.. والدولار يسجل ١٥.٦٧ جنيه للشراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار تداول العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، استقرارا خلال تعاملات، اليوم السبت، وذلك في عدد من البنوك وشركات الصرافة، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، في البنوك المصرية إلى مستوى 15.٦٧ جنيه للشراء، و15.٧٧ جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي ٤.٢٠ جنيه للشراء و٤.٢٥ جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي 4.٩ جنيه للشراء و4.٢٠ جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل ٤٨.٧٥ جنيه للشراء و51.٨٢ جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، وفقا لأسعار البنوك عند مستوى ٢١.١٣ جنيه للشراء، ٢١.٣٢ جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات السوق. فيما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوى ١٩.٢٥ جنيه للشراء، ١٩.٤١ جنيه للبيع.