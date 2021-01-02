شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب محليًا.. وعيار ٢١ يسجل ٨٢٣ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٣ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب 18 نحو ٧٠٥ جنيهات، وسعر جرام الذهب 24 سجل ٩٤٠ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل ٦٥٨٤ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٩٠ دولارا.