شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب محليًا.. وعيار ٢١ يسجل ٨٢٣ جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ٨٢٣ جنيها للجرام، وسط توقعات بتباين سعر الذهب خلال تعاملات اليوم.
وسجل سعر جرام الذهب 18 نحو ٧٠٥ جنيهات، وسعر جرام الذهب 24 سجل ٩٤٠ جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب سجل ٦٥٨٤ جنيها، وسجلت أونصة الذهب ١٨٩٠ دولارا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب محليًا.. وعيار ٢١ يسجل ٨٢٣ جنيهًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.