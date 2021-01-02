شكرا لقرائتكم خبر عن سكان حدائق أكتوبر يختارون المهندس «سلاّم» لشخصية عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختار سكان ابنى بيتك وحدائق أكتوبر، اليوم السبت، المهندس أسامة محمد سلام، المدير التنفيذي لشبكة كهرباء زهرة أكتوبر، شخصية عام ٢٠٢٠ الأكثر تأثيراً بالإيجاب في المدينة.

وأشار السكان إلى أن «سلام» من أكثر الشخصيات المؤثرة ايجابية في المدينة، كما تم اختيار المهندس أسامه كمال يوسف، نائب رئيس الجهاز السابق، لجهوده في العمل على توفير شهر عقاري ووحدة للطب البيطري في والقضاء على عشش العربان خلف حي الأشجار.

المهندس أسامة سلام عمل على مدار ٨ سنوات في مجال الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة والتواجد معهم في أصعب الظروف حتى يوم وفاة والده وفى كل الظروف الطارئة والحرجة، كما شهدوا بتعرضه للخطر بسبب قيامه بمطاردة المعتدين على مهمات الكهرباء وقام بالمساعدة في القبض عليهم ومحاكمتهم لحمايه منطقة زهرة أكتوبر وووصفه الأهالى بأنه ليس مسؤولا فقط عن الكهرباء ولكن له مواقف كتير انسانية كثيرة.