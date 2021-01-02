شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: كوبري المنيب 8 حارات بعد تطوير الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو متر.

بدأت الجولة، بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث تم متابعة أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، وتابع الوزير أعمال توسعة كوبري المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الاوتوستراد.

وثم تفقد الوزير، أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع إسكندرية الزراعي بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي.