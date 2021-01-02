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شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يرأس صلاة العيد ويوزع «كعكة الغروب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس، صلاة القداس الالهي بمناسبة عيد ختانة المسيح عليه السلام، وعيد القديس باسيليوس الكبير، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021.
وترأس البطريرك الصلاة في كاتدرائية بمشاركة عدد محدود من الآباء الكهنة والشمامسة، وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرص الحضور على ارتداء الكمامة ومراعاة مسافة الامان والتباعد الاجتماعى.
والقى البابا كلمة رعوية مقتضبة أثناء صلاة القداس، تحدث فيها بعبارات الامتنان على الدعم الذي قدمته اليونان وقبرص وكنيستهما لبطريركية الإسكندرية، والتضامن الحقيقي والمحبة التي ابدتها كنيستان لبطريركية الإسكندرية لعمل الإرساليات في إفريقيا.
وأختتم البابا ثيودوروس كلمته:«اليونان وقبرص دائمًا إلى جانبنا ونشكرهما».
كما وجه البطريرك التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الجديد، وشكره على دعمه لبطريركية الإسكندرية.
وفى سياق متصل، ترأس البابا صلاة الغروب مع إكليروس الإسكندرية، بحضور القنصل العام لليونان في الإسكندرية أثناسيوس كوتسيونيس، وعقب الصلاة استقبل البابا ثيودوروس في القاعة الرئيسية بالبطريركية الحضور ووزع عليهم كعكة الغروب.
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