شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: وحيد حامد ظل محاربًا شريفًا ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر الكاتب، اليوم السبت، السيناريست المصري الكبير وحيد حامد؛ الذي توفي فجر اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، إثر أزمة صحية.
وقال المجلس في بيان رسمي، فقدت مصر كاتبا ومؤلفا كبيرا قدم العديد من الأعمال التى ترجمت الكثير من قضايا المجتمع المصري التى تعكس قيمة الفن وقوة مصر الناعمة.
وأضاف: أن الراحل ظل لسنوات طوال محاربا شريفا بكتاباته ضدالإرهاب والتطرف؛ وكان قلمه لا يخاف ولا يخشى إلا الله.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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