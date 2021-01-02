شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم توريد محصول قصب السكر في المنيا.. والحصاد: 40 طن للفدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا، اليوم السبت، بدء موسم استلام محصول القصب، وخروج أول تخصيصه لشحن محصول قصب السكر من كافة المناطق الزراعية وذلك لكافة وسائل النقل.

وناشدت الشركة المزارعين والهيئات المتعاقدين مع المصنع لموسم 2020- 2021 التوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد وسائل النقل اللازمة لشحن محصولهم من القصب.

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، جاري حصاد مساحة 36 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 40 طن للفدان، وبإجمالي مليون و440 ألف طن، ويتم توريدها إلى مصنع سكر أبوقرقاص، وإنتاج العسل الأسود، وعصارات القصب.