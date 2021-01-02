شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات ببنها وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، بجولة تفقدية لتفقد عدد من المشروعات بمدن بنها وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة، للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال.

في بداية الجولة، تفقد المحافظ، قطعة أرض بقرية ميت راضي بمركز بنها على مساحة 4 أفدنة لدراسة إنشائها مشروع مرور متكامل (حضانة تخزين سيارات – إدارة مرور وتراخيص بمشتملاتها)، وذلك بهدف إنشاء مشروع خدمات مرور متكامل مجمع بمكان واحد يشتمل على إنشاء إدارة للمرور ملحق بها مكان لإنشاء حضانة تخزين سيارات وصالة تراخيص وفحص وإختبارات التسيير وقطاع لخدمات نيابة المرور وجميع الخدمات التي يحتاج اليها المواطن في قطاع المرور، وذلك بهدف تجميع جميع الخدمات المتعلقة بالمرور في مكان واحد للتسهيل على المواطنين ومنع التكدسات في وسط المدينة، ونقل حضانة تخزين السيارات القديمة من أسفل كوبري الفحص، تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها، واستغلال تلك الأماكن في إقامة مشروعات للشباب، وذلك بحضور العميد أمجد محفوظ مدير مرورالقليوبية، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

وأكد المحافظ أنه سيتم البدء في الرفع المساحي للأرض للبدء في إنشاء المشروع وتخطيط طريق مناسب له يستوعب الحركة المرورية للموقع.

وفي مدينة قليوب، تفقد المحافظ أعمال حملة إزالة تراكمات المخلفات وناتج تطهير ترعة ميت حلفا بطريق ميت حلفا/ الطريق الدائري، حيث تم إزالة آلاف من أطنان الأتربة، وتمهيد الطريق أمام حركة المرور، حيث وجه المحافظ باستكمال رفع تراكمات الأتربة والقمامة من على جانبي الترعة، كما كلف بتشجير الطريق وتجميله ومراجعة أعمدة الإنارة.

كما تفقد أعمال إزالة قاعة مناسبات تتعارض مع أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري، حيث وجه "الهجان" بمتابعة الإزالة لتسليم القاعة لوزارة النقل والشركة المنفذة لأعمال التوسعة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير بكوبري الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة (والذي تم الانتهاء من 90 % من أعماله، وتكلفتها الإجمالية 200 مليون جنيه)، ويهدف مشروع إنشاء الكوبري إلى ربط مناطق بيجام والسلخانة وحوض العمدة والتعاون وقرى ميت نما ومنطي بالطريق الزراعي، وميدان المؤسسة في الإتجاهين، ويساهم الكوبري الجديد «الشرقاوية» العلوي في تيسير الحركة المرورية للمواطنين بحي غرب شبرا الخيمة وإنهاء مشكلة التكدس المروري التي كان يعاني منها أبناء المنطقة منذ سنوات طويلة، ويخدم قطاع كبير من مناطق محافظة القليوبية خلف السكة الحديد وخاصة منطقة الشرقاوية، وتبلغ تكلفة الكوبري ٢٠٠ مليون جنيه ويبلغ عرضه ٩ متر ويشمل ٢ حارة مرورية لكل اتجاه، ويبلغ طول الكوبري للاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي ٦٧٠ متر ويبلغ طول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي إلى ميت نما ٦٠٠متر.

وتابع "الهجان" الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة بحي غرب شبرا، بتكلفة 21 مليون جنيه، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر 2 ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

وأكد خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة، لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بالإلتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

رافق المحافظ خلال تلك الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.

محافظ القليوبية يعاين أرضا لإنشاء إدارة للمرور وحضانة تخزين سيارات ونيابة مرور ببنها

محافظ القليوبية يعاين أرضا لإنشاء إدارة للمرور وحضانة تخزين سيارات ونيابة مرور ببنها

محافظ القليوبية يعاين أرضا لإنشاء إدارة للمرور وحضانة تخزين سيارات ونيابة مرور ببنها

محافظ القليوبية يعاين أرضا لإنشاء إدارة للمرور وحضانة تخزين سيارات ونيابة مرور ببنها

محافظ القليوبية يعاين أرضا لإنشاء إدارة للمرور وحضانة تخزين سيارات ونيابة مرور ببنها

محافظ القليوبية يعاين أرضا لإنشاء إدارة للمرور وحضانة تخزين سيارات ونيابة مرور ببنها

محافظ القليوبية يعاين أرضا لإنشاء إدارة للمرور وحضانة تخزين سيارات ونيابة مرور ببنها