شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي غيبه الموت فجر اليوم السبت 2 يناير عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية بعد تدهور حالته الصحية وقالت ان الراحل كان خير سند للمبدعيين والمثقفين والفنانين وصاحب مواقف تكتب بحروف من نور في سجلات تاريخ الوطن كما انه الاستاذ والاب والمعلم، واضافت انه نجح في ابداع اعمال خالدة عبرت عن احلام المجتمع وملامسة طموحات جيل كامل وخلق بقلمه شخصيات ستبقى خالدة في ذاكرة السينما المصرية والعربية، وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

الجدير بالذكر أنه تم تكريم الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها مؤخرًا، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعده ودعمه في بداية مشواره .

يشار ان وحيد حامد احد أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد في 1 يوليو عام 1944 بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقيّة، وحاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع عام 1965، بدأ كتابة الأعمال الدرامية منذُ أواخر الستينات، ولكن بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع النجم عادل إمام، وحقق نجاحاً كبيراً ليكوّنا بعد ذلك شراكة سينمائية طويلة الأمد كما كتب الكثير من الاعمال السينمائية والتليفزيونية التي شكلت جزء هام من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربى .