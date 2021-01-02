شكرا لقرائتكم خبر عن قصر ثقافة المنيا يقيم ورشة حول دورة الإبداع فى الأدب والموسيقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا ورشة إبداعية بحضور نخبة من الأدباء الشعراء منهم الشعراء أحمد الفيومي، محمد عبدالحكم حجازي، عشم الشيمى، كرم بقطر، على محى، مصطفى من ديرمواس، مختار أيمن، أيمن عبدالباسط، ودار الحوار حول كتابة الأغنية ناقشة عشم الشيمى، أحمد الفيومي، والشاعر والموسيقى الكبير محمد عبدالحكم، وأدار المناقشة القاص سعيد عوض، إلى جانب ذلك أقيم عرض فنى لفرقة كورال الأطفال تضمن كوكتيل من الأغانى منها سيادة المواطن ابن مصر، صورة، في الكتب قرينا، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى.

كما أقام بيت ثقافة العدوه محاضرة بعنوان «دور المرأة في كافة المجالات» ودارت عن الدور الحيوي للمرأة في كافة شؤون الحياة الإقتصادية والسياسية الإجتماعية، ولما لها من مكانة راسخة وقوية في المجتمع، فالمرأة هي الأم والقائدة القادرة على تربية شباب وشابات المجتمع تربية طيبة، وهي الأكثر تأثيرا فيهم وإسهاماً في نجاحاتهم، لذلك يعدّ دور المرأة من أكثر الأدوار الإنسانية تأثيراً في المجتمع .