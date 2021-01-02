شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: القضاء تمامًا على مشكلة ضعف المياه بعد تشغيل محطة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب في عدة قرى منها الواصفية، وأبوصوير البلد، والمنايف، ومنطقة أبوخروع، والكرايم، وأباظه، وحمود موسي، ومنشية مبارك 1، و2، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار، ومنطقة الورش، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي، وذلك بعد التشغيل التجريبي لمحطة المستقبل الكبرى والتي تعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا.

وأضاف اللواء عصمت: «قريبا سوف يتم القضاء تماما على ضعف المياه في مدينة القصاصين، وعدة قرى ومناطقة تابعه لها منها المحسمة القديمة، والدواويس، والهيش، والنجع، وأبوالسيد، والوادي الأخضر، والسلام، والشروق، والدواويس، والشيخ غريب، والمشروع، ومنشية أبوناجع، ومنشية خنيفر، وذلك بعد الانتهاء قريبا من عملية الإحلال والتجديد التي في مراحلها الأخير لمجمع محطات القصاصين الذي يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يومياً، بعد أن كانت قبل أعمال الإحلال والتجديد 8000 متر مكعب يومياً».

وأشار رئيس مياه القناة، إلى أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى في محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مشيدًا بفرق الطوارئ من مهندسو ومشرفى وعمال الشركة، الذي تم تدريبهم الأول مرة على أعلى مستوى في محافظات القناة على كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من كسور مفاجئ لمواسير المياه وأمطار وسيول أو أي أزمات.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.