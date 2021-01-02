شكرا لقرائتكم خبر عن ٨١ مليون جنيه لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي بمركز العدوة بالمنيا في ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزالعدوة بحوالى ٨١ مليون جنيه وذلك في عام ٢٠٢٠.

وأشار «الشهاوى» إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن الخدمات شملت تجهيز مركز خدمة عملاء متكامل لتسهيل الإجراءات الخاصه بالتعاقد والتحصيل بالإضافة إلى توصيل وصلات مجانية للأسر الأكثر احتياجا لحوالى ٧٠٠ أسرة.

وفيما يخص خدمات مياه الشرب، قال «الشهاوى» إنه تم تنفيذ خطوط مياه بقرية الشيخ مسعود بمبلغ 872 ألف جنيها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذ خطوط مياه بقرية كفر مغربى 443 ألف جنيها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه تم إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه قرى بنى وركان والنصر وصفانيه بخط مياه قطر 8 بوصة وتوصيل المياه لمدارس اللواء على بريك والصالحية الابتدائية وكفر عبدالخالق الثانوية.

وأضاف أنه تم توريد وتركيب مواسير350 متر قطر 12 بوصة وأعمال فاروغة خرسانية قطر 1000سم والمتعارضة مع الطريق الصحراوي الغربي وتوصيل المياه لبعض المناطق المحرومة بقريتي كفر المغربي والشيخ مسعود، وإحلال وتجديد بئر بقرية النصر وإحلال وتجديد المبني الإداري بالفرع.

وفيما يخص خدمات الصرف الصحى، أوضح أنه تم تشغيل محطتي الساوى الرفع والمعالجة تجريبيا والتى أنشأتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة (2000م3/يوم) بتكلفة 7 مليون وتم استلام شبكة صرف صحي الساوى وتم تشغيل محطتي بني وركان الرفع والمعالجة تجريبيا بقدرة (3000م3/ يوم) بتكلفة 15 مليون جنيه واستلام شبكة صرف صحي بنى وركان وتوسعات محطة المعالجة بمنشأة عبدالله (SBR) لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة من 2000 م3 /يوم إلى 8000 م3/يوم بتكلفة 33 مليون جنيه واستلام مشروع تشغيل محطتى رفع صرف صحي الرئيسية والفرعيه بصفانية. وأكد «الشهاوى» استمرار الشركة في تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوى.