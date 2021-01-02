شكرا لقرائتكم خبر عن معهد «جوتة» يُعلن فتـح بـاب التقديـم أمام الصحفيين لمشـروع الصحافة والعلـوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن معهد جوتة الألمانى فتح باب التقديم للمشاركة في مشروع الصحافة والعلوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف المشروع إلى إثراء مجال الصحافة العلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تدريب الصحفيين على تناول الموضوعات والإنجازات العلمية، وعرضها بطريقة مُبسطة وشيقة تجذب القراء.

وقالت سوزانا هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط، «تصدرت الصحافة العلمية المشهد الإعلامى سواء المقروء والمسموع خلال الفترة القصيرة خاصة بعد جائحة كورونا، عن سعادتها بالنجاح والإهتمام المتزايد بمشروعات الصحافة العلمية:»سعداء بالتطورالمستمرالذي تشهده مشروعاتنا حول الصحافة العلمية، وبات واضحًا لماذا نحتاج في مجتمعاتنا إلى صحفيات وصحفيين قادرين على تبسيط الأمور العلمية، وإيصالها إلى الجمهور بطريقة شيقة وجذابة، ويمكنهم التمييز بين الأخبار الجديرة بالنشر وغيرها، لهذا ولاستكمال ما بدأناه خلال السنوات الماضية، يسعدنا الإعلان عن فتح باب التقديم من جديد لورش العمل في إطار مشروع الإعلام والعلوم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأعربت هون عن سعادتها بسبب الإقبال المتزايد على ورش العمل والحلقات النقاشية التي ينظمها المعهد في إطار الصحافة العلمية، من خلال إستضافة الخبراء والمتخصصين في الصحافة العلمية .

وكشفت هون أن البرنامج التدريبي يتكون من ثلاث ورش عمل للصحفيين العاملين في مجال الصحافة المطبوعة والوسائط المتعددة المهتمين بكتابة تقارير حول الموضوعات العلمية، وتحتوي كل ورشة عمل من وحدات مختلفة يتلقى فيها الصحفيون والصحفيات تدريبًا في إجراء البحث، وتقصي المصادر، ومكافحة الأخبار الزائفة، وكذلك في تقنية السرد، أوإيجاد فكرة ملائمة للموضوع الصحفي، أو استخدام الوسائط المتعددة، وإلى جانب هذه الأساسيات الصحفية، سوف يتدرب المشاركون والمشاركات على كيفية جعل العلم أكثر جاذبية وسهولة للقراء.

وأعلنت هون أنه بعد الانتهاء من الورش التدريبية، ستجرى مسابقة للمشاركين لتقديم موضوعات صحفية علمية، وسيتم تقييمها من قبل لجنة متخصصة مستقلة لاختيار أربعة عشر فائزًا. ستُوجه الدعوة إلى الفائزين لحضور دورة للمحترفين في صيف العام القادم ٢٠٢١ بألمانيا حول الصحافة المعتمدة على الهاتف الجوال.

وأشارت هون أن هذه الدورة الفرصة تتيح للتواصل بين الصحفيين العرب والألمان، وتعطيهم لمحة عن التحرير العلمي في الإعلام الألماني.

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