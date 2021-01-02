شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يفتتح مشروع ترميم تماثيل «الكباش» بمعبد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم السبت، مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش داخل معابد الكرنك الشهيرة، في مدينة الأقصر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن المشروع تضمن ترميم وحماية 29 تمثالاً من تماثيل الكباش، وإنقاذها من الدمار، موضحا أن المشروع تضمن رفع التماثيل من موقعها، ثم عمل خندق وردمه بالرمال والزلط، وذلك للحيلولة دون وصول المياه الجوفية للتماثيل مجددا.

وأضاف «وزيري» أن إعادة وضع التماثيل في مكانها مرة أخرى وفق قواعد أعدت لحمايتها، بجانب خضوع كل تمثال لأعمال ترميم وحماية لمكوناته ونقوشه وذلك بمعرفة فريق من الآثريين والمرممين المصريين، مع توثيق كامل لكل خطوات المشروع الذي وصفه بأنه مشروع كبير ومهم وجاء تنفيذه بدقة عالية وهو الأمر الذي يؤكد على تمتع المرممين المصريين بخبرات عالية.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، قد أطلقت المشروع القومى لترميم الـ 29 تمثالا من تماثيل الكباش، الواقعة خلف الصرح الأول لمعابد الكرنك، وحمايتها وحفظها، وذلك بعد أن كانت في حالة سيئة جراء تعرضها لأعمال ترميم خاطئة في سبعينيات القرن الماضى، وهو الأمر الذي تسبب في تسرب المياه الجوفية إلى الجزء الأسفل من تلك التماثيل.