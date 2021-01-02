شكرا لقرائتكم خبر عن ورش فنية باستخدام أدوات البيئة في قصر ثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا إحتفالا بالسنة الميلادية الجديدة، حيث قدمت مكتبة ابوان الثقافية ورشة فنية بعنوان «شجرة الكريسماس» بإستخدام الفوم الملون من تدريب الفنانة شيماء فتحي.
كما نفذت مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية عن «بداية العام الجديد» مع الفنانة مريان ناجى، ونظم بيت ثقافة جاهين ورشة فنون تشكيلية «كيفية الرسم والتلوين على الفخار» بخامات متنوعة وذلك مع الفنانة هبه عزت، كذلك أعد قصر ثقافة مغاغة ورشة فنية بمناسبة العام الميلادى الجديد قدمها بشير محمد وتدريب الأطفال على كيفية رسم بابا نويل وشجرة الكريسماس وطريقة توزيع الألوان على الرسم
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