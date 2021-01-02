محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: صادرت مباحث التموين، 11 طن دواجن مدعمة، قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة. تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط مالك محل بدال تمويني وآخرين بسيارات نقل مزودة بثلاجات، لقيامه بالبيع والتصرف في الحصة التموينية المخصصة لأصحاب البطاقات الذكية من الدواجن المجمدة قدرت بــ 11٫87 طن "دواجن كاملة مدعمة"، تمهيداً لبيعها لأصحاب الثلاجات مستولياً على فروق الدعم بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.‏ وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 11 طن دواجن مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.