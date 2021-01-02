يتزعمها متنكر في زي منتقبة.. سقوط عصابة نسائية لسرقة العيادات الطبية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي نسائي لسرقة العيادات الطبية بالدقهلية، يتزعمه متنكر في زي منتقبة.

تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بلاغًا بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بسرقة إحدى السيدات كرهاً عنها داخل عيادة خاصة كائنة بدائرة القسم .

وانتقلت قوات قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وتم التقابل مع (سكرتيرة بعيادة طبية - مقيمة بدائرة القسم) .

وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالعيادة محل عملها فوجئت بدخول ثلاثة منتقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبي عليها وحال ذلك قامت أخرى بالتعدي عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وأثناء مقاومتها لهم أُصيبت بجرح قطعي بالساعد وعقب استغاثتها بالأهالي تمكنوا من ضبط إحداهن ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) وبتمشيط المنطقة محل البلاغ أمكن ضبط المتهمان الهاربان بمدخل إحدى العقارات المجاورة وهما ( عاطل، ربة منزل - مقيمان بدائرة القسم ) وتبين ارتداء العاطل لملابس نسائية (نقاب) وبحوزته (سلاح أبيض، لاصق طبي) .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لسابقة ترددها على العيادة محل عمل المجنى عليها لتوقيع الكشف الطبي عليها وعلمها بتحليها ببعض المشغولات الذهبية عقدت العزم على سرقتها .

وفي سبيل تنفيذ مخططها قامت بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالثة وتوجهوا للعيادة عقب ارتدائهم للنقاب وأثناء شروعهم في سرقتها استغاثت بالأهالي وأمكن ضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .