دهس طفلة.. تجديد حبس سائق 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم السبت، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بدهس طفلة ما أودى بحياتها وإصابة صديقتها في الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة زائدة عن الحد المسموح، وصدم الطفلتين أثناء مرورهما بأحد الشوارع ما أسفر عن وفاة أحدهما.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، ونسبت للمتهم تهمة القتل والإصابة الخطأ.