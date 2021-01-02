الداخلية: إحباط محاولة سيدة تهريب كيلو بانجو عبر محور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمعدية الأفراد بإدارة المجرى الملاحي بالإسماعيلية من ضبط ربة منزل، مقيم بمحافظة شمال سيناء عُثر بين طيات ملابسها على 2 لفافة لنبات البانجو المخدرة وزنتا واحد كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول؛ حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس.

كما تمكنت إدارة شرطة نفق الشهيد أحد حمدي "كمين شرق النفق" من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة جنوب سيناء)، وبحوزته 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام- هاتف محمول حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلاً سيارة أجرة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما جرائم تهرب وجلب المواد المخدرة.