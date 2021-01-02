الكريمات و30 يونيو أبرزهم.. المرور تفتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم السبت، إعادة فتح كافة الطرق المغلقة عقب انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات .

كانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، وتعيق مستوى الرؤية، وعلى الفور تم غلق الطرق الرئيسية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

وفي وقت لاحق ورد أخطار بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تم إعادة فتح الطرق الكريمات، و30 يونيو والسويس الصحراوي مع استمرار تعيين الخدمات المرورية.