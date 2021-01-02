عقب انقشاع الشبورة.. المرور يعيد فتح طريقي الإسماعيلية وبورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق الإسماعيلية وبورسعيد بعد تلاشي الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم السبت، عدد من الطرق السريعة والصحراوية بسبب ظهور شبورة كثيفة، وانعدام الرؤية منعا لوقوع أي حوادث مرورية، طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخي الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.