محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق الإسماعيلية وبورسعيد بعد تلاشي الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
كانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم السبت، عدد من الطرق السريعة والصحراوية بسبب ظهور شبورة كثيفة، وانعدام الرؤية منعا لوقوع أي حوادث مرورية، طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخي الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب انقشاع الشبورة.. المرور يعيد فتح طريقي الإسماعيلية وبورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.