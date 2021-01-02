18 يومًا.. موقع رئاسة الجمهورية ينشر جدول الإجازات الرسمية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، جدول الإجازات الرسمية في العام الجديد 2021.

تبدأ الإجازات بيوم 7 يناير للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ثم يوم 25 يناير بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة، ثم يوم 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ووفقًا للجدول يكون يوم 1 مايو إجازة بمناسبة عيد العمال، ثم يوم 3 مارس للاحتفال بعيد شم النسيم.

أما بالنسبة لعيد الفطر، فمن المقرر أن تكون الإجازة 3 أيام من الخميس إلى السبت، يليه يوم 30 يونيو احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

بالإضافة إلى وقفة عيد الأضحى و3 أيام احتفالًا بالعيد.

ومن المقرر أن يكون يوم 23 يوليو إجازة احتفالًا بعيد ثورة يوليو 1952، يليه إجازة رأس السنة الهجرية، ثم عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من كل عام، وأخيرًا 18 أكتوبر احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر في يوم 28 يونيو الماضي، تحويل أي إجازة رسمية، واقعة في منتصف الأسبوع، ليوم الخميس، لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

لكن الحكومة قررت أيضًا استثناء 3 مناسبات من القرار، وهي أيام أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد المجيد.

ويمكن الاطلاع على جدول الإجازات من خلال موقع الرئاسة.. اضغط هنا



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