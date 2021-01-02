​"بعد ساعة".. انقطاع مياه الشرب عن 3 مناطق في القاهرة حتى الـ8 مساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (الشيراتون بالكامل– الملتقى العربي– الكلية الحربية)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى الساعة الثامنة من مساء، وذلك نظرًا لتحويل مسار خط مياه رئيسي قطر 600 مم بمنطقة الشيراتون. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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