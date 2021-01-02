​شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع الأول في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من السبت 2 يناير وحتى الأربعاء 6 يناير 2021 أول أسبوع في العام الجديد 2021.

السبت 2 يناير:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 3 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

الاثنين 4 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحًا.

الثلاثاء 5 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحًا.

الأربعاء 6 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحية.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

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